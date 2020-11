Caos CentroDestra. Forza Tragica perde pezzi. Esclusivo

Caos centrodestra, Ravetto e due deputati lasciano Berlusconi e vanno con Salvini: «No a inciuci col governo».

Salvini fa intendere che l’idea che Berlusconi stia offrendo collaborazione e sostanzialmente voti alla maggioranza in cambio di favori a Mediaset non è così campata in aria. Già nei giorni scorsi la Lega aveva reagito malissimo all’emendamento Salva-Mediaset presentato dalla maggioranza, prima dichiarando il proprio no, poi astenendosi. Un duro colpo all’immagine di un’alleanza unita e armoniosa. Ora appunto l’affondo. Il tutto mentre il leader azzurro insiste nella necessità che si governi assieme il passaggio dell’emergenza pur restando ciascuno nel suo ruolo, la maggioranza da una parte, l’opposizione dall’altra. Ma Forza Italia, ha avvertito, è pronta a muoversi anche da sola . E se Luigi Di Maio cerca di allontanare i fantasmi – «Non ha senso discutere di FI in maggioranza, M5S e Berlusconi sono due mondi diversi», dice il ministro – Salvini vede manovre già in atto: «L’appello di Mattarella è alla collaborazione, non agli inciuci, rimpasti, al quale vede Renzi, M5s e anche un pezzo di Forza Italia».