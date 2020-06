CaosOnorificenze Exxx…Polzive!!! Mattarella oltraggia i friulani. Finisce su stampa nazionale l’onorificenza al direttore della casa di riposo di Paluzza (Ud): 18 morti. Esclusivo.

Mattarella ha insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica il friulano Alessandro Santoianni, direttore della casa di riposo di Paluzza, premiato (!!!???) per aver fornito in fortissimo ritardo i dispositivi di protezione al personale della struttura.

E’ “La Verità” di Maurizio Belpietro che oggi dedica un breve incastro in grassetto in cronaca politica. Si tratta dell’incredibile gaffe che il capo dello stato ha compiuto onorando uno dei responsabili principali della cattiva gestione delle case di riposo in Friuli durante l’emergenza Covid.

Il direttore aveva mansioni apicali nella casa di riposo di Paluzza (18 morti e spaventosi ritardi) e di San Vito al Tagliamento (Pn). La Procura ha avviato indagini. Ecco il brano:

«Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inferto una vera e propria ferita alle 18 famiglie che hanno visto morire i loro cari nella casa di riposo di Paluzza durante la Pandemia del Covid.

Quello della casa di riposo di Paluzza, con i suoi 18 decessi, è considerato uno dei focolai più importanti in Friuli Venezia Giulia. Il primo caso di un anziano deceduto è avvenuto il 20 marzo».

Un figura di merda presidenziale che, secondo “La Verità”, potrebbe innescare qualche grana a palazzo.

La Procura della Repubblica ha avviato un’indagine su fatti accaduti.