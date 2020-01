CaosUdine Exxx…Polzive!!! Una dozzina di vigili urbani su 70 vogliono smammare dalla città. Bufera sul comando di via Girardini. Ufficiali senza titolo, zoppetti che comandano, indennità non pagate, festivi infrasettimanali bidonati. Comandante in balìa degli uffici. Fontanini divorzia da INSIEL. Esclusivo, i nomi dei 12.

Vogliono andarsene da Udine, non era mai successo che ben una decina di dipendenti della Polizia Locale volesse tagliare la corda: Paoluzzi, Bertoli (a loro 2 forse concesso il trasferimento) Greatti, Bazzano, Saccomano, Minin, Battiston, Bassi, Pasquili, Passantino, Buiat e Procaccino. Il comandante Eros Del Longo, colui che non comanda nulla e che viene pilotato dai “generali” di via Girardini, ha negato il nulla osta alla mobilità esterna: La dotazione del personale attuale non consente di sopperire al trasferimento dei dipendenti. Resta però inteso che si “Valuterà caso per caso”. Infatti ai dipendenti Paoluzzi e Bertoli verrà concesso il trasferimento.

Tuttavia la carenza d’organico è un tema cronico che né il pivettaro Fontanini né il trombone Del Longo sono riusciti a risolvere. Solo promesse da marinaio. Addirittura il sindaco, pensando di catapultarsi nel tremila, si è fatto bidonare da una ditta veneta di programmi per la gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni, la Halley. Il comune di Udine divorzia dai programmi di Insiel, lo SSD, e passa a una nuova azienda del Veneto con impegno di spesa. Però La nuova piattaforma trova difficile applicazione rispetto a quello di Insiel che era fornita dalla regione con la conseguenza che le voci accessorie e i vari inserimenti di assenze, permessi o ferie, sono bloccati. Fuga da Udine non era mai successo che una dozzina di dipendenti volesse tagliare la corda.