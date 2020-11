Come riporta “UdineToday”, domenica scorsa si è verificata una vergognosa vicenda che ha coinvolto l’assessore esterno di ProgettoFvg del comune di Udine, Falcone. Il capovolgimento dei ruoli. L’amministratore non si offre per dare una mano a un residente, bensì s’indigna della sua presenza. Lo stesso vale per la polizia locale. Cittadini come nemici. The end.