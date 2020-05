CapitomboloFriulano Exxx…Polzive!!! Fedriga smentisce se stesso: “La nave arriverà a giorni. Abbiamo la struttura tecnica medica. E’ il posto più sicuro, me l’ha detto Riccardi che mi ha girato dei filmati”. Video di Fedriga Esclusivo. Avarino lancia Russo sindaco di Trieste.

Ecco il video in cui Fedriga assicura al 100% che la nave sarebbe arrivata a Trieste. Era il 7 maggio.

Premessa in 3 punti: Non si governa con i sondaggi. Domani Poggiana riferirà e spiegherà in commissione i motivi del dietro front. Avarino (Telequattro), lancia Francesco Russo candidato sindaco di Trieste. Tramontata l’ipotesi nave-Covid a Trieste.

Dicono che in Protezione Civile a Roma si siano molto indispettiti per questo balletto, il valzer della nave. Fedriga, su sollecitazione di Riccardi, era andato col cappello in mano a chiedere 5 milioni di euri a Borrelli: Servivano per ospitare gli anziani.

Secondo un armatore napoletano, i lavori di ristrutturazione sarebbero stati completati e realizzati su misura di Poggiana. La tesi dei lavori che sarebbero stati realizzati durante la navigazione è stata esclusa. Nulla da fare. L’Allegra resta lontana da Trieste. Chi paga? Il soggetto attuatore è il presidente, il deliberato tecnico-sanitario lo ha firmato solo Poggiana. Nessun medico lo aveva sottoscritto. Quali pressioni romane hanno spinto Fedriga e Riccardi ad imbarcarsi su questo fallimento? Chi ha imposto ai friulani la nave?

Intanto, va riascoltato questo passaggio di Fedriga che, in un minuto smonta tutte le polemiche che erano scoppiate attorno al progetto della nave-Covid. Tutte le certezze erano state fornite dal vice presidente Riccardi. Un dramma politico di livello mondiale che espone la nostra regione a una figura di merda planetaria. Il timbro è quello di ForzaTragica che ha coinvolto anche il sindaco di Trieste. E Francesco Russo capitalizza in chiave Trieste il bonus della sua tenacia.