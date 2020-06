CapitomboloFvg Exxx…Polzive!!! E’ il gran giorno della presentazione delle domande anti-Covid: S’impianta il sistema informatico dell’INSIEL. Disperazione fra i richiedenti. Partite iva alla canna del gas. Il presidente Antonini aveva promesso: “Semplificare e migliorare la vita dei cittadini”. Esclusivo.

Il server è ancora KO. Nel mese di novembre scorso, il presidente di Insiel Antonini, aveva annunciato: “Semplificare e migliorare la vita dei cittadini”. Oggi, la società partecipata della regione è stata messa alla prova. Catastrofe. Una catastrofe che si è materializzata alcuni mesi dopo.

Stamattina i professionisti della contabilità delle aziende friulane colpite dal Covid si sono messi davanti al PC per inviare le domande di contributo a fondo perduto messo a disposizione della regione. Impresa meritoria che però si scontra col “sistema” informatico regionale.

Dalle 8 del mattino sulla schermata del sito appare la scritta disarmante: “Servizio Login FVG momentaneamente non disponibile”. E’ il dramma, peraltro previsto dai professionisti più sgamati. Il motivo per cui i titolari della linea contributiva hanno fatto richiesta alla regione nel primo giorno utile, risiede in un passaggio del regolamento che avverte: “I contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico”. L’angoscia di rimanere esclusi ha convinto i professionisti ad inviare le domande prima possibile. Non è un clik day ma poco ci manca. Aziende alla canna del gas, dirigenti Insiel nell’oro. A cosa servono centinaia e centinaia di dipendenti nella struttura se nel momento dell’emergenza il sistema fa flop?