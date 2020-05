CapitomboloTrieste Exxx…Polzive!!! Chieste le dimissioni di Riccardi. Figuradimerda Planetaria. Sospeso l’arrivo Nave-Covid, il PivettaroRiccardi smentisce, ipotesi danno erariale. Russo: “Ha prevalso il buonsenso”. Esclusivo

Causa Pivettaro, Poggiana, Zamaro, Maggiore e Possamai, il Friuli deriso da tutta Italia. Tornate a zappare.

La notizia, seppur non ufficiale, ha fatto il giro del mondo e del consiglio regionale. La scelta squilibriata di affittare una nave per ospitare gli anziani di Trieste colpiti da CoronaVirus, pare sia tramontata. Fra una sospensione e l’altra, oggi si è giunti alla soluzione finale. Pivettaro-Riccardi smentisce.

In ogni caso si tratta di una pagliacciata che ha messo in evidenza i limiti di una giunta disordinata e priva di ancoraggi. Poco fa a Trieste, dai banchi dell’opposizione, qualcuno ha iniziato a chiedersi se Riccardi sia ancora in grado di continuare a gestire la sanità friulana. Spunta la parola: Dimissioni.

In queste settimane di tormenti, il refrain del pivettaroRiccardi era: “sfido chiunque”. La sfida di Francesco Russo, dell’intera Trieste e del centrodestra locale è arrivata e, a quanto pare, il Pivettaro Regionale ha fatto marcia indietro. Un minuto fa su Telequattrom però è arrivata la smentita.

Tuttavia le soluzioni ci sono e, come riporta Il Piccolo, si pensa a Cattinara. Causa buffoni siamo stati coglionati da tutta Italia, si configura anche l’ipotesi di danno erariale a carico dei cittadini. Cosa dirà l’armatore?