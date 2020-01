CarneCarnevale Exxx…Polzive!!! Chi sono i Friulani malatidifiga? Il manager veneto del Wellcum di Tarvisio (Ud): “Ci facciamo portar via il lavoro dagli stranieri. Modelli e quote di mercato nostri.” Esclusivo.

Alcuni frequentatoti dei due night club di San Donà e Quarto d’Altino, verranno ascoltati nei prossimi giorni dalla squadra mobile di Venezia coordinata dal dirigente Giorgio De Munno.

Fra gli oltre 200 clienti del giro di escort scoperto dalla squadra Mobile, ve ne sono, per la più parte, di friulani, imprenditori di successo (chi sono?…i nomi sono in possesso della squadra mobile. Ma…) che amano le puledre. Non è un caso. La regione più a Est del NordEst è quella che ha dato i natali a Max Felicitas e Taylor Mega. Un vero giacimento di malati di puledre. Sul “Gazzettino” di oggi, viene dato ampio spazio alla cronaca osé che ha interessato, ma non meravigliato, i residenti. Lo sapevano tutti. Ma il quotidiano del Nord Est accende il fanale sull’impresario, su colui che ha messo in piedi il business del mignottismo di qualità, prima scelta, pulizia, controlli sanitari e scontrini fiscali per detrarre dalle tasse. Trattasi di Cristiano Fabris 38 anni: “…manager della casa del sesso Wellcum di Tarvisio (il Gazzettino, in realtà si trova a Villaco)”.

Riporta il quotidiano: “..Se la prostituzione in Italia venisse regolamentata e fatta in maniera ineccepibile e solo mantenendo una certa limpidezza nei controlli sanitari e fiscali come accade all’estero, non avremmo un esodo così evidente di clienti friulani e veneti verso l’estero. Il Wellcum lo scorso anno è stato frequentato da oltre 100mila clienti, il 30% friulani e veneti. Quello che dovrebbe cambiare in Italia è la mentalità. Il governo giallorosso è avvertito.