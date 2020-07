CarniaInfetta Exxx…Polzive!!! Sospetti Industriali su un Bando di gara ritagliato su misura per un’impresa locale: realizzare un impianto idroelettrico da quasi 5milioni di euri. Asfaltate sul posto le teorie del neopresidente Siagri. Paolo Cucchiaro scrive a Brollo: Sospendi le operazioni. Esclusivo.

Realizzare di un impianto idroelettrico nel canale di scarico del lago di Cavazzo in comune di Trasaghis, il Rup è Maurizio Cleva. Importo 4 milioni e 830 mila euri. Magheggio colossale. Carnia infetta, regione malata.

“Ritirare in autotutela e sospendere la progressione della gara in oggetto per effettuare doverosi accertamenti”. I rilievi coinvolgono anche il direttore Farinelli, imbucato in Carnia dall’allora fenomeno Serracchiani.

Sono le richieste dell’ex presidente del Consorzio Industriale di Tolmezzo inviate da Cucchiaro al sindaco Brollo.

Poco meno di un anno fa, Roberto Siagri, neo presidente del “CarniaIndustrialPark”, distribuiva suggerimenti puntuali sull’applicazione delle nuove tecnologie, in particolare: “…Fare di più IMPATTANDO di meno”. E ancora: “..fare le stesse opere di prima ma con minore impatto ambientale”. Rullato. I magheggi carnici sono architravi, e radono al suolo anche Siagri. Il caso di oggi esplode rispetto alla realizzazione di un impianto in “Project Financing” per un importo di circa 5milioni di euri. Perché in Project Financing? ovvero con la partecipazione di un privato? Qual’è quell’impresa i cui vertici ultimamente s’incontrano spesso con i dirigenti del Consorzio? Il nome della ditta che vincerà il bando è già nelle pagine del blogger e l’artefice della più grande e inutile speculazione ambientale fa riferimento a un’area politica che ultimamente in Carnia sta perdendo qualche colpo. La questione è seria tanto da aver già alimentato i sospetti di molti amministratori come l’ex presidente del Consorzio Paolo Cucchiaro, che ha preso carta e penna e ha scritto al sindaco di Tolmezzo Brollo, il maggior azionista del Consorzio:

“Il 26 giugno scorso è stato pubblicato il bando per un project financing sull’impianto in oggetto, cosa che mi ha stupito moltissimo per la tipologia (P.F.) scelta dal CDA di Consorzio Industrial Park (…). Il P.F. è uno strumento “finanziario” molto diffuso ed utilizzato soprattutto dalle Amministrazioni Pubbliche in assenza di risorse e di vincoli di spesa, cosa questa che non riguarda il Consorzio quale Ente Pubblico Economico che può accedere al credito bancario, considerando i tassi attuali favorevolissimi, o ricercare altre forme di finanziamento, ad esempio i fondi di investimento (…).

Non sarebbe utopistico pensare alla realizzazione del by-pass tanto atteso dalle Associazioni Ambientaliste con relativo sfruttamento a valle per una produzione idroelettrica davvero importante e con gli stessi impatti ambientali (praticamente nulli) che sono previsti nell’opera in oggetto, che a questo punto sarebbe inutile e senza la possibilità di produrre energia utilizzando l’acqua dello scarico della centrale di Somplago, ma verrebbe alimentata solo dalle comuni precipitazioni del contesto ambientale presente”.

Oggi alle 12 era stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al progetto. Il direttore Farinelli ha corredato le caratteristiche del bando con la soluzione del “Projecti Financing”, a chi andranno i dividendi?