CarniaLercia Exxx…Polzive!!! Maurizio Crozzolo, il dirigente più prorogato d’Italia nomina un pensionato nuovo dirigente dell’Uti. FiguradiMerda del presidente Brollo che lo ha sistemato per la 7a volta. I dettagli esclusivi dei magheggi.

Carnia (Ud)…, bel suol diMerda in chiave natalizia. Spunta una nuova teoria di magheggi planetari arricchiti da spudorati errori amministrativi compiuti nel silenzio delle valli. I cittadini subiscono in silenzio poiché la cupola può permettersi di nominare un ex dipendente in pensione da due anni come nuova posizione organizzativa alle “Opere Pubbliche”. Si tratta di Andrea Citran che si è trovato citato al posto di Orlando Gonano. Un errore grossolano rivelatore della disinvoltura con cui la cupola prende per il culo il popolo dell’arco alpino: il dirigente più prorogato d’Italia sbaglia le determine. LatrinaCarnia nella più totale sciatteria dell’ufficio di presidenza dell’Unione che è ben oliato e composto da amici selezionati da Brollo: Coriglio Zannier, Ermes De Crignis (caso figlio di Emanuele Ferrari), Fabio D’Andrea, Luigi Cortolezzis, Daniele Ariis (probabile successore di Brollo) e Stefano De Antoni.

Uti Carnia: esercitare le leve del potere a proprio piacimento. Imbucature, sistemazioni, concorsi al fotofinish, raccomandazioni, dimissioni e compensazioni. Un “giro” di amicizie spaventoso. I dettagli:

Con decreto del 12 dicembre scorso, dopo una folkloristica e rapidissima selezione interna avallata dalla segretaria Paola Bulfon, il presidente Brollo ha prorogato per la 7ma volta l’incarico fiduciario di direttore a tempo determinato a Maurizio Crozzolo, Non ha mai vinto alcun concorso, eppure, grazie alla cupola tolmezzina, incastra e dispone da oltre 4 anni nell’ente più paraculato del Nord Italia: UtiCarnia. Ecco allora che il para-dirigente, entusiasta della proroga, fa subito capire chi comanda a Tolmezzo (Ud): rinomina le 5 posizioni organizzative dei vari uffici e, nella fretta, non si accorge di compiere un gigantesco e madornale errore (Determinazione n. 1123 del 13.12.2019): nomina il pensionato Andrea Citran quale responsabile dell’area tecnica opere pubbliche e CUC al posto di Orlando Gonano! Oggi, appare il riparo e, con determinazione di ieri viene ammesso il menefreghismo amministrativo: “Errore materiali nell’intestazione…”. Secondo alcuni tecnici amministrativi, l’ “atto dovrebbe essere nullo e il Dirigente da sospendere immediatamente!”. Chi prenderà provvedimenti disciplinari nei suoi confronti??? Fedriga e Roberti sono al corrente.