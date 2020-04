CarniaLibera Exxx…Polzive!!! L’Alto Friuli è entrato nella Fase3: I deputati Tondo e Bubisutti viaggiano in macchina per 6 ore e si abbracciano a Montecitorio, il sindaco di Rigolato straccia le ordinanze di Fedriga: in corriera Tolmezzo-Udine senza mascherina. Esclusivo.

Ritorna la Repubblica libera della Carnia e gli animatori non potevano scegliere momento migliore per tornare alla ribalta. Riflettori accesi e Fedriga e Conte rasi al suolo.

I protagonisti dell’insurrezione sono due deputati e un sindaco. La deputata tolmezzina Bubisutti consegna a Facebook un documento fotografico imperdibile, insurrezione virulenta in Italia ai tempi delle decretazioni e delle ordinanze, ovvero il resoconto della trasferta in macchina da Tolmezzo a Roma col collega Renzo Tondo. Aurelia narra i particolari delle 6 ore di viaggio di oggi, il pranzo al sacco (mozzarella, due foglie di lattuga e bibanesi) e la frammentazione delle ordinanze del leghista Fedriga e dei decreti di Conte. Stracciate le prescrizioni sulle distanze minime, derogabili sono se si indossano le ffp2 o ffp3 e l’abbraccio liberatorio (vedi foto) immortalato appena i 2 sono giunti alle spalle della Camera. Il decreto Conte e Protezione civile proibisce abbracci e strette di mani, ma per i due parlamentari di Tolmezzo, la Fase 3 è già arrivata. Territorio Libero della Carnia in trasferta a Roma. Olè. Per uno strano scherzo del destino, oggi alla camera sono previste interrogazioni a risposta immediata. Bubisutti interroga sugli acquisti sanitari di Conte (avrebbe acquistato 270 taniche di gel disinfettante) e Tondo sulla necessità di far ripartire il paese.

Tuttavia, un’altra conferma che l’Alto Friuli è ingovernabile, giunge dal primo cittadino del comune di Rigolato (Ud), uno dei balconi più eleganti del Friuli. Il sindaco, Fabio D’Andrea, che è anche un attivista del terzo settore nel campo dell’accoglienza, si è reso protagonista della rivoluzione fatta azione. Ieri, nel quotidiano viaggio in pullman che da Tolmezzo lo porta a Udine, il sindaco non dava un buon esempio. Viaggiava senza mascherina e forniva ai passeggeri spunti diseducativi rispetto all’utilità delle mascherine (testimonianze a disposizione). Fedriga impacciato, Conte stupito.