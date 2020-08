CarniaRovente Exxx…Polzive!!! Figure dimerda colossali dei vertici di Carnia Industrial Park. Paolo1° asfalta Danilo Farinelli ed Erika Bubisutti: Confermato l’annullamento del progetto-magheggio per la costruzione dell’impianto idroelettrico da 5milioni di euri sul lago di Cavazzo (Fvg). Trema il doge ballano i dirigenti. Esclusivo.

Quali loschi interessi si mascheravano dietro questo progetto che non stava in piedi? Un complesso idroelettrico contenente una spina alpina più velenosa di una vipera.

Chi sono i privati che avrebbero voluto partecipare all’appetitoso banchetto? A chi sono legati politicamente? La conca dei magheggi carnici è esplosa venerdì sera.

Come anticipato la Leopost, il progetto sconclusionato dell’impianto idroelettrico da 5 milioni di euri da costruire sul lago di Cavazzo (Ud), è stato annullato. La decisione è stata presa durante il cda di venerdì scorso e di fronte a un impacciato Roberto Siagri, neo presidente del Consorzio.

Chi aveva capito prima di tutti che il progetto non poteva essere realizzato con l’intervento di un privato (project financing) è stato l’ex presidente Paolo Cucchiaro, saggio custode del patrimonio alpino. A nulla sono valse le sue rimostranze verso Danilo Farinelli, il tracotante direttore generale che stava per intortare anche il presidente Siagri. Le puntuali istanze di Cucchiaro erano finite anche sul tavolo del sindaco di Tolmezzo Brollo. Evidentemente il Cda, vedendo che il progetto pericolava paurosamente, ha preferito annullare tutto. In autotutela. Firmato, il direttore.

Ora i cittadini carnici si attendono di conoscere i nomi delle ditte che hanno risposto alla Richiesta di Offerta per l’appalto. Si vogliono conoscere nomi e cognomi giacché, trattandosi di appalti pubblici, le informazioni devono essere pubbliche e trasparenti. I responsabili sono il direttore generale Danilo Farinelli e la Responsabile Servizio Amministrazione, Finanza e Affari Generali, Erika Bubisutti, in telelavoro da Pescara. Carnia Infetta, regione malata.