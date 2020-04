Carogna Virus Exxx…Polzive!!! Lo squallore del sindaco Fontanini: Al cerchio tragico leghista le mascherine da astronauta, al contribuente la mascherina a rischio contagio: acquistati 13mila pezzi privi del marchio CE e in deroga alle norme vigenti, costo 10mila euri. Esclusivo

Lo squallore del feudo leghista di Udine inonda tutto il Nord Est. Dispositivi anti virus distribuiti per censo. Indimenticato retaggio culturale ereditato dai nipotini del Codardo che dal 2018 si sono insediati per sbaglio a Palazzo d’Aronco.

Da una parte i dispositivi anti-Covid per l’inner circle (vedi elenco in calce) dall’altra, le mascherine per il popolo. Il sindaco di Udine non si smentisce nemmeno ai tempi della peste.

Grazie a un accordo con “Confartigianato-Imprese di Udine e Confapi FVG”, Vestaglia ha impegnato 10mila euri per acquistare 13 mila mascherine “prive del marchio CE ed in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio”, da distribuire alla popolazione al fine di adottare alcune possibili contromisure per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Contromisure, attenzione.

Ai maggiordomi che frequentano il palazzo non par vero, per loro è invece riservato un arsenale di prodotti tutti a norma CE e in regola con le norme sulla sanità e sicurezza. Ecco un elenco.