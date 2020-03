CarognaVirus Exxx…Polzive!!! 4 test positivi in Friuli VG. L’emergenza Covid-19 affidata alla filo-titina Gianna Zamaro, ex cocca di Honsell. Infinocchiò l’ex sindaco di Udine con i progetti “Città Sane” e “10.000 passi”. Esclusivo.

Dopo Gorizia, quattro test positivi registrati in regione.

Nel Friuli precipitato nell’emergenza virus, la direzione centrale salute è affidata a Gianna Zamaro, cocca dell’ex sindaco di Udine Honsell. La dirigente filo-titina (vedi stella rossa sul capospalla sfoggiato in auditorium regione FVG), dopo aver intortato Furio con i suoi progetti fuffaroli, “Città Sane” e “10.000 passi”, è riuscita ad infinocchiare anche Riccardi. Dall’estrema sinistra ai Benito-Remix. La filo-Titina ai tempi del colera.

Né lei né Riccardi si rendono conto che la riforma sanitaria, dopo un anno di rodaggio è incompiuta. Ambedue troppo presi dalla Protezione civile, Mancano molti dirigenti di servizio (farmaceutico, programmazione, ospedali e territorio) ed i funzionari sono costretti a tampinare l’indossatrice Zamaro per la firma sui provvedimenti. Lo show e le passerelle hanno la precedenza su tutto. I concorsi per i nuovi dirigenti partiranno il 18 di questo mese. Una scelta ragionieristica che induce a pensare che la nuova riforma sanitaria prediliga la teoria dei grandi numeri all’esperienza del settore. L’Arcs di Tonutti è totalmente immobile e non si hanno notizie di grandi rivoluzioni, La direzione salute (Zamaro) di via Riva Sauro Trieste, in altre faccende affacendata. Restano in attività solo le petulanti tirapiedi sul genere di Grazia Ecoretti che, si sussurra nei corridoi del vice presidente, sono riuscite a fare rimpiangere Fanny Codarin che almeno, un briciolo di sale in zucca ce l’aveva.