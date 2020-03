CarognaVirus Exxx…Polzive!!! A Buja la peste passa in secondo piano: Si dimette Silvia Pezzetta, assessore ai servizi sociali e agli anziani. Show in consiglio per annunciare l’inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni. Virus Esclusivo.

Anche se le frizioni fra l’assessore Pezzetta (area Saro) e il sindaco erano evidenti, Bergagna aveva sempre dato la massima fiducia alla delegata ai servizi sociali e agli anziani del comune di Buja. Evidentemente a Silvia Pezzetta non è bastato e in un momento drammatico per la comunità come questo dell’emergenza “Corona Virus”, ieri sera ha dato le dimissioni dalla giunta di cui faceva parte. Il lato inopportuno dell’uscita è legato al fatto che Silvia Pezzetta è l’assessore ai servizi sociali e agli anziani. Una mossa irresponsabile in cui sono in molti a intravedere un secondo fine che traguarda il futuro di Buja: il colpo di teatro delle dimissioni da usare come pretesto per candidarsi sindaco nel 2022. Intanto nella seduta consiliare di ieri sera il bilancio è passato e a Buja per qualche giorno non si parlerà di peste.

Ed ora la situazione Virus. Dispacci dalla regione di ieri.

Non si ferma l’aumento dei casi di positività al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. La Regione ha informato che i contagiati da coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono saliti a 22. Sono infatti 4 le ulteriori positività registrate nelle ultime ore dal Sistema sanitario regionale, tutte e Udine. Poi, nel pomeriggio, è arrivato un ulteriore aggiornamento: un altro caso a Udine e il totale è così salito a quota 23.

In questo momento in regione si contano 5 casi a Trieste (di cui due ricoverati in ospedale), 13 a Udine (di cui due ricoverati in ospedale) e 5 a Gorizia. Le persone isolate in condizione contumaciale sono 249, mentre i tamponi che hanno dato esito negativo sono 369.

Nel tardo pomeriggiodi ieri l’Itis di Trieste, nota struttura assistenziale per anziani e persone non autosufficienti, ha comunicato che sono scattate delle misure precauzionali dopo che una fisioterapista, all’esterno della struttura, è entrata in contatto con una persona contagiata. Vietato l’accesso alla struttura. “Si dispone, a titolo assolutamente prudenziale – si legge nel comunicato dell’Itis -, l’immediata chiusura totale all’accesso esterno al comprensorio nella giornata di oggi e domani mattina, seguirà opportuna informazione assicurando ogni azione di tutela attiva delle persone residenti”. In queste ore si sta attendendo l’esito del test tampone sulla fisioterapista.

Nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca di rassicurare gli italiani facendo loro appello a rispettare le nuove regole varate dal governo, continua l’emergenza nel Paese e si susseguono i casi di contagio. L’ultimo bilancio ufficiale, diffuso dalla Protezione civile, parla di 3.296 positivi, 414 guariti e 148 morti. E non è esclusa una proroga della chiusura delle scuole, oltre il 15 marzo.

Una persona impiegata nel comune di Staranzano (Go), già sottoposta a isolamento e sorveglianza nel suo domicilio, è risultata positiva questa mattina al Coronavirus. Si tratta di una persona che vive nella provincia di Gorizia, legato al ceppo Covid-19 già presente nel capoluogo isontino e collegato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Nel frattempo il Consiglio regionale resta chiuso fino a lunedì per la sanificazione, con l’effetto di bloccare l’approvazione della legge SviluppoImpresa, al cui interno la giunta contava di inserire il maxiemendamento con le prime misure di aiuto alle imprese. I dipendenti del Consiglio sono stati invitati al telelavoro fino a metà marzo e il pericolante presidente Piero Mauro Zanin sottolinea che «se non ci saranno altre situazioni di positività, bisognerà aspettare 14 giorni per le quarantene. Potremo calendarizzare il ddl SviluppoImpresa dalla terza settimana di marzo: l’intento è di farlo il prima possibile». Il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli invita a «non fermare l’attività delle istituzioni», pur annunciando che i consiglieri dem non sottoposti a isolamento «sospendono le presenze pubbliche».