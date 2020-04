CarognaVirus Exxx…Polzive!!! A Trieste la miniera d’oro della peste: affidamento diretto per lavori al Cattinara alla SIRAM: oltre 2milioni di euri. In arrivo la nave-lazzaretto di Agrusti: 800 mila euri/mese di affitto. Salta l’accordo con gli alberghi. Trieste sotto choc. Esclusivo.

E’ saltato il possibile accordo fra la regione e gli alberghi triestini che avevano dato la disponibilità ad ospitare gli anziani delle case di riposo colpiti dal Covid.

Le conseguenze del virus, secondo Repubblica di oggi, saranno devastanti. Ma…

Un nave come soluzione per ospitare gli anziani colpiti dal virus è un affare. Un affare che ha travolto anche il sindaco di Trieste Dipiazza, da sempre contrario alla scelta. Travolto la maggioranza dei triestini e il terziario locale. Ma il dio danaro rulla tutto e tutti. Dipiazza disarmato. Sono 2 i grandi affari che interessano gli squali del Covid, il primo quello della nave e il secondo quello della terapia intensiva.

Con decreto del 20 marzo scorso, il direttore dell’azienda sanitaria di Trieste, Antonio Poggiana ha affidato direttamente e in urgenza alla SIRAM S.p.A., già Concessionario della “Concessione dei servizi per la gestione delle strutture…del Cattinara”, i lavori di realizzazione di un reparto di terapia intensiva presso il 13° piano della torre medica dell’ospedale; spesa stimata ora in € 2.000.000,00- (IVA esclusa). La Siram SpA è un gradito ospite della Barcolana di Gjaluz (vedi foto). Dipiazza raso al suolo.

Il secondo affare d’oro è quello della nave, un traghetto cui ne dà conto oggi Gianni Barbacetto su ”Il Fatto Quotidiano”. Così ne scrive sul quotidiano di oggi:

“La nave individuata per l’operazione è la più grande della flotta Grandi Navi Veloci, gruppo Msc. Ora è ancorata nel porto di Genova, ma con le sue 400 cabine potrebbe essere riconvertita in nave-lazzaretto in una settimana, promettono a Trieste. Costo: 800 mila euro al mese d’affitto, più le spese di ristrutturazione, che potrebbe essere realizzata da Luxory Interiors Factory, società di Fincantieri guidata da Michelangelo Agrusti, ex politico riciclato in boss della Confindustria Alto Adriatico“.

Ecco il curriculum di Michelangelo Agrusti aggiornato al 2019: