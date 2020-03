CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Quando arrivano le mascherine a Udine? Boh, Fontanini se ne sbatte dei friulani. A Tricesimo, Buja, Pordenone, Gorizia, Fontanafredda pedalano e consegnano come forsennati. Esclusivo.

Fontanini dona le super mascherine (Ffp3) ai suoi dirigenti, mentre ai dipendenti, nulla e ai cittadini, meno che meno. Vergogna su vergogna. Perché pagarvi?

Da lunedì scorso a Tricesimo è iniziata la distribuzione delle mascherine. A Buja 10 giorni fa.

Per “tarare” un sindaco, questa emergenza è una condizione di valutazione fenomenale. Il caso di quello di Udine è da incorniciare. Su una semplice fornitura di mascherine, Vestaglia ha dimostrato uno sbattimento totale, su tutti i fronti. Molti sindaci friulani non hanno atteso nessuno e si sono preoccupati in primo luogo della popolazione, hanno alzato la cornetta e cercato. Ieri il sindaco di Tricesimo Baiutti, confermava che la distribuzione delle mascherine procedeva spedita nei luoghi concordati. Il sindaco di Buia da almeno 10 giorni sta distribuendo mascherine al motto: “La differenza la si fa nel momento del bisogno… Quando non conta la divisa ma il mettersi in gioco per il bene di tutti e in particolare dei più deboli distanti ma vicini”. A Pordenone Ciriani ha preso contatto con la comunità cinese ed è riuscito a farsi consegnare oltre 10mila pezzi. A Gorizia Ziberna è in attesa di un cargo dalla Cina. Stasera arriverà a destinazione e domani o al massimo dopodomani, inizierà la distribuzione. A Fontanafredda il sindaco Michele Pegolo, grazie a un contatto in Cina, ne ha ordinate 2.000.

Al palo e irrimediabilmente privo di contatti, di relazioni, se non con una lavandaia o i lacchè che lo circondano, un sindaco spaesato, un leghista che non conosce l’impresa e l’iniziativa privata. Un pensionato e vitaliziato a 18mila eiuri/mese che né lui né i suoi assessori rinunciano al reddito di cittadinanza all’insù da 3.000 mila euri/mese. Pagati per fare nulla. Udine, giacimento leghista friulano. Superato anche da Tricesimo, Buja, Gorizia…