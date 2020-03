CarognaVirus Exxx…Polzive!!! A Udine gli assessori di Fontanini fanno come casso gli pare: Quello alla sicurezza senza mascherina. Il sindaco fa convocare dalla lavandaia e al fotofinish la riunione dei capigruppo via skype. Esautorato il presidente Berti. Esclusivo.

Disordine Udine, anche nel giorno delle bandiere a mezz’asta. Con ordine.

Dopo che stamattina LEOPOST aveva pubblicato l’appello di Fontanini per la riunione dei capigruppo via Skype, c’è stato un rocambolesco giro di telefonate per riparare alla figura di merda che il sindaco aveva fatto con l’annuncio (si era dimenticato…).

Nessuno sapeva niente, nemmeno il presidente del consiglio Berti che è stato poi scavalcato nel suo ruolo istituzionale dalla lavandaia delle valli, tal Paoletig, la baciapile del sindaco.

Alle 10. 30 la facente funzioni di presidente del consiglio sì è attaccata alla cornetta e ha iniziato a chiamare i rispettivi capigruppo per avvertirli che l’orario della conference call era stato fissato per le 12-30. E perché non al pomeriggio? verso le 18… o le 19, fuori dall’orario di lavoro? Noo!! il sindaco voleva fare la riunione entro un’ora. Ovviamente hanno partecipato in pochi e i pochi che c’erano sono rimasti delusi dalla relazione di Vestaglia: “I buoni pasto saranno distribuiti a 2.000 famiglie”.

Atomica figura di merda per il sindaco che fa il paio con lo sgradevole e pessimo esempio di rispetto delle istituzioni e del mandato ricevuto, dimostrato ieri dall’assessore alla sicurezza Ciani, il leghista Ciani. Alla riunione logistica in Protezione Civile di Udine, l’assessore Ciani si è presentato senza mascherina, come si vede in foto; mentre tutti i volontari della struttura erano rigorosamente coperti. Purtroppo, un cattivo esempio che fa precipitare nell’abisso della malacreanza la città di Udine anche rispetto agli altri comuni: Nelle immagini a confronto, si vedono il vice sindaco di Buja con mascherina, l’assessore regionale Riccardi e il delegato alla protezione civile del comune di San Giorgio di Nogaro, Simone Biondin. Udine è un feudo leghista: facciamo come casso ci pare. Citofonate a Fedriga.