CarognaVirus Exxx…Polzive!!! A Udine riposano. Per il sindaco leghista Fontanini e per Barillari il virus è una sòla: Nessuna precauzione sul sito del comune, Vidoni chiede un vertice. Trieste e Pordenone all’avanguardia. Esclusivo.

Da ieri, domenica 23 febbraio i siti dei comuni di Trieste e di Pordenone informavano i cittadini sulle precauzioni da prendere contro il Virus. A Udine nada, si dorme. Sul sito del comune si possono leggere informative sul referendum confermativo in bella mostra, ma fino a mezz’ora fa (9,30), non si trovava nessun cenno sul virus. il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Vidoni aveva chiesta ancora ieri la convocazione di un vertice comunale per stabilire le contromisure. Inascoltato. Fontanini sul sofà.

Udine dorme e il virus si muove appena. Parafrasando Trieste è ciò che capita ai poveri cittadini friulani in questi giorni di turbolenta emergenza. E’ un momento storico mai successo prima. Eppure il sindaco Fontanini e Barillari, assessore alla sanità di Forza Italia della giunta guidata dalla lega, non ritengono di informare i cittadini: non appare nessuna invito e suggerimento precauzionale sulla pagina ufficiale del comune. Un segno indelebile dell’incapacità e insensibilità verso gli utenti. Cosa state a fare? Solo i “vecchietti” alla vestaglia-Fontanini, Del Longo e mezza giunta di fruitori del reddito di cittadinanza all’insù, vivono ancora nel Medioevo, non si rendono conto che la rete, ai tempi del CoronaVirus, è fondamentale. Sono rimasti all’età delle filande. Nemmeno qui, con un’emergenza planetaria (non è una battuta…) in corso, dimostrano capacità e interesse verso i friulani. Cosa stare a fare?