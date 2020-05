CarognaVirus Exxx…Polzive!!! A Udine stracciata l’ordinanza Fedriga: Fontanini concede l’apertura dei bar in centro, assembramento in via Cosattini. Video esclusivo.

A Udine, pur con l’ordinanza numero 11 in vigore (la 12 di oggi non cambia molto per i pubblici esercizi), si beve il caffé e si fa l’aperitivo come se nulla fosse. L’assembramento è consentito. Il sindaco di Udine, pur essendo investito del ruolo di salvaguardia della salute dei cittadini, concede deroghe che a Trieste o a Roma se le sognano. Come si nota dalle immagini il bar Da Ada è super affollato come un sabato di normale amministrazione. Non ci sono vigili, non c’è la Gestapo agli ordini dello zoppetto Dri.

Fedriga diffonde ordinanze a raffica ma a Udine se ne sbattono. Faccia pure, i bar servono caffé all’aperto o al banco come accade tutte le mattine. Via Cosattini è zona franca.

Il sindaco Fontanini prevale si tutto anche su Fedriga. Sbrego leghista ai tempi della peste.

Come si vede dalle immagini girate ieri, sabato, c’è un discreto numero di clienti che soseggia il caffé o si prende lo spritz. Il video è giù virale. Il bar è il luogo preferito del presidente del mandamento udinese di Cinfcommercio, Giuseppe Pavan.

Perché tante paturnie oggi a Udine sulle aperture o chiusure degli esercizi pubblici? Conte e Fedriga rasi al suolo dal leghista Fontanini.