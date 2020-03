CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Angoscia a Bonzicco (Ud): Dopo il caso del migrante positivo, i Pakistani non rispettano la quarantena; facciamo come casso ci pare; vanno in giro come niente fosse. Intervengono i Carabinieri. Residenti esasperati. Il vice sindaco chiede l’intervento dell’esercito. Esclusivo.

Facciamo quel cazzo che ci pare. E’ questo l’atteggiamento dei pakistani residenti a Bonzicco in merito alle prescrizioni contro il Corona Virus.

E’ di circa una decina il gruppetto di pakistani seguiti dal consorzio cooperativo “Il Mosaico” che alloggia in un edificio della frazione del comune di Dignano, nella piccola comunità di Bonzicco Ud (160 anime). La questione è seria. Uno dei pakistani è stato trovato positivo al corona virus ed è stato trasferito in una struttura sanitaria. Per gli altri 8 è scattata la quarantena in contumacia obbligatoria imposta dal Dipartimento di prevenzione di Gemona del Friuli. Il provvedimento ha decorrenza il 12 marzo ed è valido fino al 26. Non possono uscire di casa. Tuttavia le segnalazioni dimostrano il contrario. Sabato scorso, ma soprattutto ieri, domenica, quando un residente ha notato ben due richiedenti asilo passeggiare per le strade, Indisturbati. Sono intervenuti i Carabinieri, sindaco, vicesindaco e alcuni residenti esasperati. Non sanno in quanti sono, nessuno si fida a entrare nell’edificio, la Cooperativa ispeziona la zona una volta al giorno e i pasti vengono consegnati una volta la settimana. Secondo alcune testimonianze, pare che uno dei pakistani in isolamento, sia stato visto allontanarsi fino a Fagagna. Nessuno controlla, i ragazzi entrano ed escono mettendo a repentaglio la salute delle famiglie e dei cittadini che abitano dei paraggi. L’assessore Roberti annuncia il pugno di ferro, ma sono solo annunci, il vice sindaco Toller invoca un piantone all’esterno della loro residenza, un militare, non ci sono alternative. Intanto la situazione è ormai fuori controllo e a Bonzicco sono tutti blindati in casa. Nessuno esce, a parte i pakistani.