CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Apertura sotto Censura. Diramate le assurde linee guida per Bar e Ristoranti. 1 persona ogni 4 metri. I ristoratori autorizzati a chiedere le generalità dell’amante. Ai camerieri sarà rilevata ogni giorno la temperatura corporea. Esclusivo

Sono state rese note le prime bozze delle linee guida per l’apertura di bar e ristoranti. Le attività commerciali sotto la scure del I’istituto Superiore di Sanità del friulano Brusaferro, doivranno sottostare a queste regole:

Non più di 1 persona ogni 4 metri quadri

La regola principale sarà quella dei 4 metri quadri per ogni cliente con un distanziamento minimo fra una persona e l’altra tale da non favorire la trasmissione di aerosol in assenza di mascherine. Pertanto, per sapere quante persone possono accedere all’interno di un bar o ristante, bisognerà tener conto dell’ampiezza del locale e dividere la metratura per 4 mq.

Un locale di 100 metri quadrati potrà quindi ospitare al massimo 25 persone, rigorosamente distanziate una dall’altra da almeno 2 metri, fatta salva la possibilità di stare più vicini in presenza di barriere divisorie in plexiglass. Ciò vale sia per quanto concerne gli spazi chiusi per quelli all’aperto, dove il distanziamento sociale rimane la regola principale da rispettare.

Le altre regole da rispettare

I pavimenti e i banconi dovranno essere rigidamente puliti dopo ogni consumazione. I camerieri e i gestori dovranno servire muniti di mascherine e guanti che dovranno essere igienizzati periodicamente. Così come frequentemente dovranno essere pulite le toilette e le pavimentazioni. Il servizio a buffet non sarà possibile, i menu cartacei spariranno e i piatti del giorno saranno scritti su lavagne o su fogli monouso. E’ consentito togliere la mascherina solo per consumare i pasti o bevande. I clienti dovranno tenerle indossarle per tutte le altre circostanze.

Al momento del conto è opportuno privilegiare i pagamenti elettronici.

Ai camerieri e al personale dovrà essere rilevata tassativamente la temperatura corporea ogni giorno e annotata su apposito registro.

Per i bar cambierà tutto

Ogni forma di assembramento davanti ai banconi sarà vietata. L’ingresso di un cliente sarà consentito solo dopo l’uscita di un altro, nel rispetto della capienza del bar. Aperitivi e snack non potranno più essere serviti al bancone ad utilizzo di tutti come avveniva in passato, ma solo al tavolo.

Per i ristoranti potrebbe essere introdotta l’autocertificazione obbligatoria per indicare il grado di parentela fra clienti qualora un tavolo venga occupato da più di due persone e quindi si prefiguri l’assembramento.

Previste sanzioni salate per i gestori che non rispetteranno le regole con la chiusura dell’attività per molto tempo.