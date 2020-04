CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Appello dei maschi friulani a Fedriga: “Urgono mutande!”. Supermercati presidiati dalla polizia locale. Esplode il Caos mascherine, bloccata la distribuzione di quelle per i medici di base del Friuli VG: non sono autorizzate. Esclusivo.

Manicomo Corona Virus FVG.

Sembra una cazzata ma non lo è. L’ordinanza di Fedriga è chiara: i negozi di mercerie devono restare chiusi, i reparti dei supermercati che espongono tessuti, biancheria intima e padelle sono off limits. Giovani, meno giovani, uomini e qualche signora sono precipitati nell’angoscia. Se per un motivo ics, in questi giorni di emergenza, ti ritrovi senza biancheria intima, non la puoi comprare. Un episodio allarmante è accaduto alcuni giorni fa in un supermercato della provincia di Udine, alcuni agenti della polizia locale stavano controllando gli acquisti in un supermercato. Impossibile per i clienti, accedere al settore non alimentare.

Dopo la circolare del Viminale di ieri, Fedriga ha ribadito che in Friuli occorre mantenere alta la guardia ancora per un pò. «Le misure – ha precisato ieri Fedriga – hanno funzionato. Misure forti fino a Pasqua», dice il governatore. Ma oggi si valuterà, «per vedere se possiamo aprire a qualche piccola passeggiata all’aperto, con la mascherina». L’appello dei maschetti però si leva: vogliamo le mutande. Nulla. Il presidente punta a cedere di qualche millimetro sulle passeggiate, ma non sulle mercerie. Giovani e meno giovani risucchiati dal terrore del ricambio.

Ma c’è un altro caso che sta esplodendo in regione, ed è quello delle mascherine per i medici di base. A Trieste, presso l’ordine dei medici regionale, sono ancora sigillate le circa 15mila mascherine destinate ai medici della regione, le famose ffp2. “Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri ha informato il presidente della Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli, che le mascherine contenute in involucri che riportavano la dizione ‘maschere Ffp2 equivalenti’, inviati dalla Protezione civile in data odierna agli Ordini dei medici dei capoluoghi di Regione, non sono dispositivi autorizzati per l’uso sanitario dalla Protezione civile”. Anelli ha chiesto di sospendere immediatamente la distribuzione e l’utilizzo di quanto ricevuto, informando nel contempo eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso.