CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Capitombolo pasquale della Lega. Una caterva di errori di grammatica e ortografia negli auguri inviati dal presidente Fedriga ai cittadini. “…la Santa Pasqua sia rinscita (!!!) per tutto (a ridaje…) la nostra comunità”. Oltraggiati i contribuenti. Esclusivo

Ecco il testo. Effetti del mojito o del Covid?

Venerdì Santo, di passione, non solo per Gesù Cristo ma anche per i friulani che oggi si sono visti recapitare gli auguri del presidente Fedriga. Gradazioni cromatiche infelici e un presidente che non dimostra molto rispetto per i cittadini, nemmeno in questi drammatici tempi della peste. Il biglietto augurale inviato stamattina, contiene il classico dipinto della Resurrezione e un commento incredibilmente sbalestrato. Un insulto.

Ma caro Fedriga, hai visto i cartoncini prima di spedirli? Dubbi. Ecco il testo integrale:

Sotto il simbolo della Regione FVG.

“Con l’augurio che la Santa Pasqua sia RINSCITA per TUTTO la nostra comunità”. Firmato, il presidente Massimiliano Fedriga.

Un’altra corona di spine per i friulani.