CarognaVirus Exxx…Polzive!!! ConfCommercio timbra l’incapacità della Lega a governare Udine: Scaricato Fontanini. Game Over. L’azienda sanitaria Friuli Centrale nel caos: Il direttore Regattin sotto osservazione: in videoconferenza si presenta con la mascherina. VirusEsclusivo.

Rinnovo cariche in ConfCommercio Udine. A giugno si terranno le votazioni telematiche. Il presidente uscente Bepi Pavan, solida partita iva, uno che alle 3 del mattino è già sul pezzo, si è rotto i coglioni dei peracottari che si sono insediati a Palazzo e delle loro idiozie: “Udine Rialzati” e #maimolà.

L’ultima gaffe tremenda che hanno commesso è quella relativa alle disposizioni sul CoronaVirus. In comune oggi hanno sbagliato l’ordinanza. Perché pagarvi? oltre 6.000 euro/mese il sindaco e circa 3.000 gli assessori. Restituite i soldi ai cittadini.

Per capire l’andazzo dei disperati, basti sapere che stasera dopo le 19, i fenomeni avevano già tagliato la corda. Via dalle rogne. Il sindaco, per raggiungere la sua macchina nel parcheggio riservato di palazzo Belgrado, evitava scientificamente d’incontrare qualche cittadino. Testa bassa e nascondersi sotto in portici. Centrodestra irriconoscibile.

Si narra del peggior venerdì incrociato dalla maggioranza regionale e comunale, arricchita dal caos sanità che ha colpito il direttore sociosanitario Caporale e che stasera, in video conferenza si è vista la dirigente sanitaria Laura Regattin con maschera prudenziale. Capitombolo Udine e sanità friulana.

Peggio di Gabrovec in consiglio regionale con l’ aggravante che i colpiti sono dirigenti non infermieri. In quanto a ConfCommercio, il presidente Giuseppe Pavan tira un baccalà squalificante al disperato centrodestra di Udine:

“In una situazione di enorme difficoltà per le nostre categorie, il Comune di Udine ha oggi mostrato una sconcertante disattenzione nel diramare un’ordinanza contenente misure sull’emergenza da coronavirus che non riguardavano il territorio comunale». Lo afferma il presidente del mandamento di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan nell’evidenziare come decine di esercenti hanno telefonato in associazione allarmat dall’indicazione di poter espletare il servizio per i soli posti a sedere.

«In un momento così delicato – prosegue Pavan –, è grave che un’amministrazione pubblica non verifichi con attenzione massima le ordinanze prima di diramarle. Solo dopo l’intervento della Confcommercio, l’ordinanza è stata opportunamente modificata».

Game Over, il Contado vi attende.