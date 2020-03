CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Conte accoglie la richiesta di Fedriga: scuole chiuse (fonte Ziberna). Il Friuli contagiato dal Piemonte. Negativi i test sul personale dell’albergo dove ha alloggiato il portatore. A Udine la tendopoli per i tamponi. Il DG Braganti in vacanza in Toscana. Esclusivo.

In Friuli è emergenza sanitaria e il Direttore Generale dell’ospedale di Udine, Braganti, se la spassa in Toscana, rientrerà domani sera. 15 giorni fa si era rilassato sulle nevi del Sestriere.

Il 20 febbraio scorso, un docente piemontese invitato a un corso sull’agronomia all’Università di Udine, ha infettato 4 sui colleghi, 3 di Udine e 1 di Trieste. I pazienti sono stati presi in carico dal Servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di docenti, tre maschi e una femmina. Durante la conferenza stampa di Fedriga-Riccardi-Rosolen di oggi, è stata data notizia che tutto il personale dell’albergo udinese dove alloggiava il docente piemontese è risultato negativo al test del corona virus. Intanto stamattina, all’esterno del padiglione 9 dell’ospedale di Udine, sono state eseguite circa una trentina di prove tampone. In totale, in Fvg, sono stati compiuti 215 i tamponi.

Il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna fa sapere di essere stato infornato dalla Regione che il governo ha accolto la richiesta urgente del presidente Fedriga e del vicepresidente Riccardi: a Gorizia e in tutto il Friuli Venezia Giulia le SCUOLE e le UNIVERSITÀ resteranno CHIUSE ancora per una settimana, fino a domenica 8 marzo.

Nulla cambia, invece, per palestre, partite, pub, discoteche ecc, per le quali rimane valida la RIAPERTURA decisa ieri. Cerchiamo di ritornare tutti alla normalità. Un passo alla volta e senza paura.