CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Controlli a tappeto sulle strade del NordEst. E’ friulano il primo malato diFiga beccato in fuga verso Portogruaro (Ve). Esclusivo.

Confine fra Friuli e Veneto. Sono 30 finora le denunce sporte dall’Arma a carico di persone trovate fuori dai propri comuni di residenza. In pieno coprifuoco. Le giustificazioni delle vittime sono le più disparate ma la migliore va sicuramente attribuita al torero friulano che aveva organizzato l’altra sera un incontro con l’amante vicino al campo sportivo di Portogruaro. Di fronte alle puledre non c’è virus che tenga. Dal Friuli al Veneto Orientale. Ecco una breve sintesi:

“Devo trovarmi con l’amante vicino allo stadio”. Oppure: “Il mio giardino ha immediato bisogno di terriccio”. Sono solo alcune delle giustificazioni che si sono sentiti dire i carabinieri durante i controlli fra la provincia di Venezia e quella di Pordenone. A Quarto d’Altino, la denuncia è scattata per una croata residente a Cessalto e per il suo convivente, bloccati a bordo di un’auto, i quali hanno eseguito un’autocertificazione non corrispondente al vero.

Intercettati e denunciati, tra Annone Veneto, Portogruaro e San Michele a Tagliamento, 7 automobilisti fuori dal loro comune.

Tra le tante motivazioni, una persona ha dichiarato che si era recato ad acquistare del terreno per il proprio giardino, mentre un altro uomo, come dicevamo, ha detto che aveva lasciato il Friuli per incontrarsi di nascosto con una donna nei pressi di un campo sportivo.