CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Crisi di astinenza. Udine chiama, Torino risponde. Minacce di morte per l’infrazione del malatodifiga pizzicato dalla Volante. Video esclusivo.

Il video pubblicato martedì scorso su Leopost è il documento che ha ribaltato la vita al povero torinese malatodifiga che è stato beccato dalla Polizia Stradale il giorno di Pasqua. Un video girato dagli agenti che ha fatto il giro del mondo per il commento sarcastico del poliziotto. Ecco la testimonianza del malcapitato.

“Sono turbato. Da due giorni non sto dormendo. Ho ricevuto anche messaggi di morte”. Parla a Iene.it il multato della provincia di Torino. È lui che ci ha contattati per raccontare la sua versione dei fatti dopo aver ricevuto quella multa che ha fatto il giro d’Italia. “Non ho fatto neanche in tempo ad arrivare a casa che già mi chiamavano per quel filmato”, sostiene il 46enne.

Nel video che potete vedere qui sopra (a cui ovviamente abbiamo oscurato i dati sensibili), si sente il poliziotto che legge la dichiarazione del multato. “Sono andato a consumare un rapporto sessuale in corso Grosseto da una mia amica. Quanto gli è costato? 533 euro, neanche un’escort”, ironizza il poliziotto mostrando il verbale.

“Gli agenti mi hanno chiesto per quale motivo fossi in giro e io ho detto subito la verità: ero andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica. Volevo pagare quella multa e fine”, racconta il 46enne. Invece è successo altro. “Mi hanno fatto stare seduto in auto, mi hanno vietato di usare il cellulare per una chiamata. Invece loro hanno fatto quel video a mia insaputa. Si sono presi gioco di me”, sostiene. Nel filmato mostrano il verbale e ironizzano nei suoi confronti perché ha dichiarato di essere andato a fare sesso. “Ma soprattutto si vede il mio nome e dove abito”. In pochi minuti l’hanno messo online finendo nel cellulare di migliaia di persone. “Stiamo scherzando? Non ci credevo nemmeno. Poi ho visto i dati anagrafici ed è stato l’inizio dell’incubo”, racconta. “C’è chi mi ha scritto per esprimermi solidarietà, chi mi offre assistenza legale. Ma c’è anche chi mi ha mandato minacce di morte”. Una versione che è confermata anche dal suo legale. “Vaglieremo la provenienza di questi messaggi”, spiega a Iene.it l’avvocato Paola Coppa. “Ma soprattutto stiamo valutando di agire per ipotesi di diffamazione, violazione della privacy…”. In base al racconto del multato sembra che poche ore fa sia stato contattato dal commissariato: “Mi hanno detto che gli agenti avranno provvedimenti disciplinari”, sostiene il 46enne che ora vuole dire basta anche alle tante inesattezze che circolano sul suo conto. “C’è chi dice che ho l’amante, chi famiglia. Tutto falso. Non è vero niente, sono cose allucinanti e non vedo l’ora che finisca questo incubo”.