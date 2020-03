CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Da domani scattano i controlli ai confini austriaci. Friulani malati diFiga presi dal panico: Perdiamo le super offerte del Wellcum. Mazzolini ancora in quarantena a Trieste, domani farà il tampone. A Tarvisio è una catastrofe. Virus Esclusivo.

Dispacci dalla regione, salgono a 57 i positivi in FVG.

La campagna sconti del Wellcum di Villaco procede spedita con nuove offerte che saranno presentate nei prossimi giorni. Superare la crisi anche se una buona parte di puledre è stata messa a riposo. Il dramma è peloso anche se i casi positivi al virus sono in aumento. Si tratta del rifugio dei malati di figa nordestini che da domani, e per due settimane, dovranno fare i conti con i controlli sanitari occasionali. Il cancelliere austriaco Kurz ha disposto che chi attraverserà il confine a Coccau o a Tarvisio, potrà essere sottoposto, in base alla targa, alla misurazione della temperatura. Una sfiga mondiale per i porcelli nostrani visto che nel castello di Villaco le puledre sono quasi in regalo.

In quanto alla situazione dei nostri consiglieri regionali, dopo il fattaccio di Igor Gabrovec, che si era presentato malaticcio, poi risultato positivo, ci sono novità sul fronte di Stefano Mazzolini, il vice presidente che, in via precauzionale si trova in quarantena a Trieste. “Sono chiuso un casa, non so cosa fare, mangio a basta”. L’esponente della Lega fa sapere che finalmente domani si sottoporrà alla prova tampone a Udine. Dovrà comunque restare in isolamento almeno fino al 17 marzo.