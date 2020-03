CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Dopo Honsell anche Della Negra asfalta Fedriga: A Udine il consigliere comunale di maggioranza Fontanini organizza il torneo di tennis con consorte. L’ordinanza è chiara: Divieto di attività motoria. Esclusivo.

Fontanini si fa fotografare in ufficio con la mascherina, il suo consigliere comunale gioca a tennis con moglie senza mascherina e all’aperto. Il cortocircuito del centro destra udinese è qui sintetizzato. Scariche altissime. Da una parte alcuni consiglieri invocano l’esercito, dall’altra gli zelanti consiglieri comunali del sindaco, non disturbano e giocano a tennis. Straziante, ma quanto può durare il disordine?

Game over, prima possibile. Fedriga impacciato, anche i suoi di Udine lo prendono per il culo. Non si fermano nemmeno di fronte alle ordinanze. Ci vuole l’esercito e non lo vogliono! Che esempio possono dare i rappresentanti delle istituzioni udinesi? Identità Civica.

Nel feudo leghista friulano si può fare come casso pare. Il centrodestra del disordinato Fontanini ne ha dato prova anche oggi, domenica. L’esempio arriva addirittura da un esponente del consiglio comunale: Gianfranco Della Negra, quota vice sindaco Michelini che un paio d’ore fa si è fatto immortalare all’aperto, fuori casa sua, mentre concede lezioni di volée alla consorte. Il cosidetto “Cortile di casa” è aperto a tutti i condomini, il parcheggio auto lo dimostra e le persone, qualora prendessero esempio dal consigliere, potrebbero ammassarsi sul piazzale. in barba all’ordinanza di Fedriga che vieta esplicitamente l’attività motoria vicino a casa. Qui siamo in via Lombardia, seconda circoscrizione, il consigliere, senza alcuna protezione e mascherina, si dedica al tennis. A chi dare torto? a Fedriga? o a Zaia che ha concesso 200 metri di distanza?