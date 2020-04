CarognaVirus Exxx…Polzive Ecco la nave salva-anziani colpiti dal Covid in arrivo a Trieste. Ospiterà circa 150 persone. Esclusivo.

La regione ha raggiunto un accordo con la Grandi Navi Veloci per convogliare su Trieste un’imbarcazione-traghetto da utilizzare per l’emergenza corona virus. I vani saranno trasformati in aree sanitarie per l’assistenza agli infetti. La moquette sarà tolta per questioni d’igiene. La GNV dispone di circa 350-400 posti letto. La soluzione della nave si è resa necessaria per via della catastrofe infettiva che ha colpito le persone anziane ospitate nelle case di riposo triestine. L’ultimo caso, quello di Monrupino, ha registrato un numero di 41 persone contagiate. Il dato è emerso solo nella giornata di ieri, venerdì. Purtroppo la promiscuità delle strutture triestine ha provocato un gran numero di contagi. Trieste è una delle città più colpite del Nord Est tant’è vero che ieri, su 59 nuovi contagi, ben 56 erano stati registrati nel capoluogo regionale..