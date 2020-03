CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Entra in vigore la nuova ordinanza di Fedriga, a Trieste, come a Udine, i migrantes fanno quel casso che vogliono. Ecco le immagini dello scandalo.

Piazza Libertà a Trieste il primo giorno dell’entrata in vigore dell‘ordinanza più severa da parte di Fedriga. Le immagini sono tratte dal servizio del TG di Telequattro andato in onda ieri sera. Si vede chiaramente il gruppo di migrantes riunito sul piazzale. Alcuni con mascherina, altri senza, se ne sbattono il casso delle ordinanze presidenziali di Fedriga e fanno quello che vogliono. Il sindaco, interpellato dalla Tv lo ha ribadito chiaramente. “Il problema di piazza libertà non è un problema mio, è un problema della Prefettura – ricorda Dipiazza – i richiedenti asilo ricadono nella loro competenza. I cittadini – ricorda il sindaco – chiamano gli uffici comunali, in realtà, noi non c’entriamo nulla. Da oggi 21 marzo, piazza Libertà sarà chiusa”.