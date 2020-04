CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Esplodono nel comune di Pasian di Prato (Ud) le spaventose oscillazioni dei prezzi delle mascherine: si vola da 1,50 a 4 euri. Il comune del sindaco Pozzo è un laboratorio antivirus, nessun contagio. Esclusivo.

Il comune di Pasian di Prato (Ud) è uno dei pochi comuni del Friuli VG in cui il virus è stato costretto a fare marcia indietro. Nessun contagio. Ed è lo stesso comune in cui viene sprigionata e sgamata la potenza dei magheggi, quelli che si nascondono dietro le famigerate mascherine. Ecco il punto nave:

Il comune di Pasian di Prato ha acquistato 1.250 mascherine protettive semplici dall’azienda TKK di Pasian di Prato al prezzo di 4 euri cadauna. Altri 1.000 pezzi di mascherine lavabili e in cotone, al costo di 3,55 euri, sono stati acquistati dall’azienda BP Mananagement di Nicastro (CZ). La terza commessa è di 3.000 mascherine acquistate dall’azienda Blu Notte di Pasian di Prato al prezzo di 1,50 euri cadauna. Mascherine semplici e lavabili, nessuna è del tipo Ffp2 o Ffp3. In questo caso, il comune di Pasian di Prato sale in cattedra e, magari involontariamente, sgama lo spaventoso mercato del prodotto più ricercato ai tempi della peste, le mascherine. I pezzi acquistati in totale sono 5.250 a prezzi da montagne russe. Si parte da 1,50 euri della Blu Notte per salire fino ai 4 euri cadauna della TKK. Tutte mascherine semplici e di cotone. In calce gli impegni di spesa.

Tuttavia il comune di Pasian di Prato è primo in classifica nella speciale classifica dei contagi. Zero assoluto, l’unico comune di tutto il distretto sanitario. Un merito che va attribuito al Sindaco e ai dirigenti sanitari del luogo che hanno capito al volo come attivare le misure di prevenzione.

Pasian di Prato fa da battistrada ad Attimis, Pontebba, Cavasso Nuovo, Sequals…e pochi altri.