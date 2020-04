CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Miracolo friulano. Fedriga resuscita il Pd: La Toscana riapre e detta le condizioni a Conte, il Friuli VG annuncia. Cosa resta dopo gli show delle conferenze stampa? Esclusivo.

Fedriga riesce a farsi sopravanzare anche dal Pd. Con la sua annuncite cronica, viene raso al suolo dal concreto Emilio Rossi presidente della Toscana, quota PD. Il tipo fornisce numeri e certezze per le attività economiche. Fedriga pugnette. Cosa resta delle confidenziali e inutili conferenze stampa ritagliate su misura per alcuni giornalisti maggiordomi? La nuova tendenza della comunicazione friulana è quella del grande schermo e dell’esposizione mediatica, Casalino docet e il governatore leghista si è ubriacato. In Toscana Rossi non convoca incontri ad ogni piè sospinto. Non allestisce conference call ma fornisce date. In Friuli Fedriga promette. Il peggio del Nord Est è qui. Un Friuli ormai scoraggiato, sostenuto solo dagli amplificatori cartacei e dagli zerbini del presidente.

Ecco una sintesi dalla Toscana. In attesa di una nuova conference call di Fedriga per fornire calmanti al popolo.

Il governatore è convinto di poter firmare un’ordinanza che preveda la riapertura di due settori strategici entro il 27 aprile. Il tutto dopo le pressioni degli industriali, con tanto di bandiere a mezz’asta e minacce di “proteste eclatanti”. Il disegno del presidente e dell’assessore allo Sviluppo economico prevede i test sierologici, la distanza di 1,8 metri tra un lavoratore e l’altro, le mense delle aziende dovranno chiuse e turnazioni più frequente con meno lavoratori per fascia oraria così da evitare assembramenti.

La Regione guidata da Enrico Rossi ha annunciato l’accordo quadro con 61 laboratori privati che integrerà il lavoro già svolto dal servizio sanitario regionale, impegnato in altri 140mila test riservati in via prioritaria ai lavoratori della sanità e a ospiti e operatori delle Rsa.

“La nostra politica – ha proseguito il governatore – è sviluppare l’uso dei cosiddetti tamponi: in Toscana, ne abbiamo fatti oltre 80mila. Siamo dell’idea che una maggiore conoscenza del virus può derivare proprio dalla complementarietà” tra tamponi e test sierologici. “Da questa indagine – ha concluso Rossi – emergeranno utili valutazioni per procedere, d’intesa con il governo nazionale, all’organizzazione della fase 2″.