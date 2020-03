CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Fedriga sprigiona una nuova ordinanza; vale solo per gli italiani. I Vagabondi i Pakistani e richiedenti asilo se ne sbattono il casso e si ubriacano al Prix della stazione. Nuovi interventi di Carabinieri e Polizia Locale. Esclusivo.

Fenomeno inarrestabile ancorché Sindaco, giunta e assessori di Udine continuino ad auto elogiarsi. Proprio nel giorno in cui il presidente Fedriga ha emesso una nuova ordinanza, il feudo leghista si arrende. Stasera, è stato certificato il fallimento totale delle paturnie leghiste in tema di sicurezza. Con ordine.

I richiedenti asilo ospitati in Cavarzerani saltano il muro e, con agilità sorprendente, guadagnano l’esterno e si aggregano ai girovaghi urbani. Il ritrovo è in stazione, al supermercato Prix dove acquistano birra e vino per sbronzarsi. Delle ordinanze di Fedriga i vagabondi se ne sbattono il casso. Anche nel tardo pomeriggio di oggi è stato necessario l’intervento di Carabinieri e Polizia Locale per placare gli animi. A Udine, feudo leghista, fanno ciò che vogliono, non c’è ordinanza che tenga e domani la storia sarà la stessa. Ecco una parte:

Trieste, 19 mar – Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha firmato una nuova ordinanza che vieta da domani di uscire per passeggiate o per attività sportive all’aperto, che impone ai sindaci la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione pubblici o aperti al pubblico, e la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.

“E’ importante – è l’appello rivolto da Fedriga ai cittadini – fare tutti la propria parte per contenere la diffusione del Coronavirus: si potrà uscire solo per le attività previste dal decreto del Governo, ovvero per motivi di lavoro, sanitari o per approvvigionamento di cibo. Per tutelare la salute e far ripartire l’economia, ognuno si deve impegnare e non sottovalutare la situazione.”