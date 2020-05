CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Friulani senza mutande, migrantes nell’oro: Le Prefetture di Trieste e di Udine impegnano circa 1 milione di euri per gestire la quarantena dei migrantes arrivati in Friuli VG. Paga Pantalone. Esclusivo.

Effetti della rotta balcanica.

Gli avvisi sono stati pubblicati nei giorni scorsi. La Prefettura di Trieste si rivolge agli operatori interessati a fornire il servizio di ospitalità ai migranti per i quali si rende necessario applicare le misure di isolamento sanitario o di quarantena con sorveglianza attiva. Il fabbisogno presunto è di circa 140 posti. La durata è di 2 mesi (giugno e luglio), L’importo complessivo per mantenere i perdigiorno è di circa 450mila euri, 2 mesi. Paga Pantalone.

I prezzi a basa di gara sono: 40 euri al giorno per per accoglienza, e 150 euri per ogni singolo kit. Le domande andavano presentate entro le ore 12 del 12 maggio scorso a Trieste.

In quanto alla Prefettura di Udine, l’avviso è stato pubblicato ieri, 20 maggio, e ha per oggetto: “…l’affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza per necessità connesse alla quarantena di richiedenti asilo provenienti dalla rotta balcanica rintracciati nel territorio nazionale…”. l’ente appaltante è la Prefettura di Udine. Si tratta di assistere un numero presunto di circa 100 perdigiorno stranieri 24 su 24 al costo di 41,83 euri pro capite per 123 giorni di accoglienza. Totale in capo a Pantalone: 514mila euri. Il totale complessivo, fra Trieste e Udine, è di circa un milione di euri. Friulani senza mutande.

Le domande vanno presentate al protocollo di Udine entro il 4 giugno. In calce il dettaglio dell’avviso di Trieste.