CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Friuli chiama…Covid risponde: 1°caso a Gorizia. Dopo una settimana di show e di attesa, il Virus è finalmente atterrato in FriuliVG. Colpito un 50enne di Gorizia.

Finalmente anche il Fvg, dopo gli show dei giorni scorsi, ha il suo paziente infetto.

Una persona è risultata affetta da coronavirus. “Il paziente è sintomatico, ma il caso è del tutto sotto controllo”. Non cambia il piano di ritorno alla normalità voluto da Fedriga e Riccardi: “Via libera a scuole, musei, cinema, teatri”. Il paziente è positivo e sintomatico. Si tratterebbe di un cinquantenne di Gorizia che avrebbe contratto il virus in un ospedale di Treviso. L’uomo, che non è in gravi condizioni, è in quarantena domiciliare.

A quanto risulta il 50enne avrebbe contratto la sindrome durante una visita a un parente ricoverato al nosocomio Ca’ Foncello di Treviso.

“Come ho fatto fin dall’inizio, voglio avere un filo diretto con i cittadini e dopo aver parlato con l’assessore Riccardi e con il dott. Poggiana, che mi hanno informato sul riscontro positivo di un goriziano al Coronavirus, ho predisposto questo comunicato.

Siamo stati messi a conoscenza del riscontro positivo al Coronavitus dalla Regione, dalla azienda sanitaria e dalla società in cui lavora. Domani mattina ho convocato d’urgenza la Giunta per condividere le azioni conseguenti. Ci stiamo rapportando con l’Azienda sanitaria, con la Regione e con la Prefettura. La situazione è assolutamente sotto controllo e non riteniamo ora di adottare misure restrittive. Il protocollo adottato dalla Regione ha funzionato e la reazione è scattata tempestivamente. Domani mattina aggiorneremo i cittadini”.