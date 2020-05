Bordate adriatiche da parte del consigliere regionale Dem Francesco Russo. Le ha caricate ieri sera in diretta TV su Telequattro a proposito della scelta dell’assessore Ricccardi della nave-ospedale da allestire in porto per il ricovero di circa 150 persone anziane. Trieste nella bufera e disonorata.

Chi ha interesse a sventrare un traghetto per trasformarlo in un centro sanitario? I costi, secondo il consigliere Russo, si aggirano attorno al milione e 200 mila euri al mese.

Intanto dall’azienda sanitaria Friuli Centrale giunge notizia che il bonus di 100 euri promesso al personale sanitario, non è ancora stato accreditato in busta paga. Soldi per la nave sì e per i medici no.

Ma c’è un altro allarme che suona nei palazzi triestini, quello della questione economica che prelude a una catastrofe e che mette in evidenza le croniche difficoltà degli uffici regionali che fanno capo all’assessore Rosolen. La Burocrazia canaglia. Si tratta delle migliaia di pratiche di richiesta di Cassa integrazione in deroga. Un disastro. Burocrazia folle e uffici paralizzati. Su oltre 8000 richieste, ad oggi sono state evase solo 630, pochissime. I dipendenti alla canna del gas, al limite della sopportazione e il pubblico impiego a riposo per tre giorni causa ponte. Vergogna Italia.