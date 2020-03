CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Friuli Stellare. Nicola Porro attacca la burocrazia e le gare Consip; i direttori di terapia intensiva di Ud e Ts saltano le disposizioni della direzione nazionale della Protezione Civile e procedono all’acquisto dei macchinari per salvare vite umane; importo oltre 1milione e mezzo di euri. L’elenco completo dei macchinari acquistati. Caso nazionale. Esclusivo.

Unico caso in Italia. Il Friuli può, in casi di emergenza come questi, orgogliosamente vantarsi. Servono ecotomografi…, ventilatori da trasporto…, umidificatori airvo…, ventilatori meccanici…, monitor multiparametrici e cos’altro? In FVG non si attende la burocrazia delle gare Consip, ma si procede. Occorre fare in fretta e in Arcs (Elena Pitton) gli appelli dei Direttori dei Servizi di Terapia Intensiva di AsuFC di Udine e dell’IRCSS Burlo Garofolo di Trieste sono stati accolti. Velocemente.

Attenzione al passaggio: “…gli atti del competente Ufficio Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione di AsuFC considera la proposta di utilizzare le tecnologie biomedicali indicate dalla Direzione Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile non coerente né rispondente alle caratteristiche tecnologiche indispensabili all’apertura e potenziamento delle strutture di Terapia Intensiva e PS-Medicina d’Urgenza delle Aziende del SSR, risultando la stessa limitata, in quanto basata esclusivamente sulla fornitura di tecnologia per ventilazione meccanica che non considera nel suo complesso tutti i presidi medico-chirurgici necessari all’allestimento di una terapia intensiva generale di secondo livello”. Uno smacco terribile.

Per questo motivo in Arcs hanno deciso rapidamente di utilizzare le Convenzioni ancora attive stipulate da Egas/Arcs. Occorre fare in fretta, non c’è tempo per burocrazia e limiti, quindi è stato decretato di affidare le forniture di che trattasi, alle ditte, nei quantitativi, nelle tipologie, alle condizioni economiche come dettagliati nel prospetto allegato, per un importo complessivo, IVA esclusa, pari a € 1.534.656,53, in quanto trattandosi di acquisti improcrastinabili e non programmabili, dovuti allo stato di emergenza, non risulta possibile ricorrere per gli stessi alle procedure di gara ordinarie, (aperta, ristretta o procedure competitive con negoziazione) considerata l’urgenza di acquisire le dotazioni occorrenti ed i tempi invece necessari in base alla vigente normativa, per consentire l’esperimento delle suddette procedure di gara ordinarie.

Esemplare di rapidità istituzionale ai tempi della peste. Nicola Porro proprio oggi ammoniva sulla burocrazia italica e il sistema degli acquisti centralizzati attraverso la Consip. Un ginepraio: ”QUESTO GOVERNO ABOLISCE LE LIBERTÀ CIVILI MA NON RIESCE AD ABOLIRE LA BUROCRAZIA, E LE PERSONE MUOIONO” – PORRO: ”SAPETE PERCHÉ LE GARE DELLA CONSIP, LA CONTROLLATA STATALE CHE RIFORNISCE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON HANNO COMPRATO ALTRI RESPIRATORI?…PER SALVARE VITE UMANE FACCIAMO OFFERTE COME PER COMPRARE PENNE A SFERA” L’imperdibile Porro ha ragione, tuttavia la determina dell’ARCS del 12 scorso sbriciola anche le tenaglie burocratiche pestilenziali. Non c’è tempo da perdere. Ecco l’elenco dei macchinari acquistati per gli ospedali di Udine e Trieste: