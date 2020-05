CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Habemus Navem. Fedriga annuncia l’arrivo del cubicolo galleggiante. Il presidente ha chiesto l’apertura di tutte le attività entro il 18 maggio. Esclusivo.

Conferenza stampa di Fedriga oggi a Trieste. Entro martedì o mercoledì prossimo i triestini potranno ammirare la stagionata GNA, la nave ospedale che ha fatto tremare i polsi al vicepresidente Riccardi.

La maggioranza tira un sospiro di sollievo così pure coloro che saranno coinvolti nella poderosa operazione commerciale di trasformazione dei cubicoli in stanze per anziani contagiati da Covid. Un affare caldeggiato dai due confindustriali friulani: Giuseppe Bono (presidente confindustria FVG) e Michelangelo Agrusti (Confindustria Alto Adriatico).

Il presidente ha anche assicurato che chiederà in conferenza stato-regioni, l’apertura del commercio l’11 maggio, e di tutte le altre attività il 18 maggio.“L’appello che continuiamo a fare come Regione al Governo nazionale, cioè quello di dare delle regole e superare la stagione dei divieti, non va soltanto nella direzione di una ripresa economica e lavorativa – ha spiegato Fedriga – ma anche nella direzione della tenuta sanitaria del sistema”.