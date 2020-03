CarognaVirus Exxx…Polzive!!! I politici FVG predicano bene e razzolano male: La peste atterra impetuosa in consiglio regionale. Panico a Trieste contagiato il consigliere Igor Gabrovec; tampone per tutti e sospesi i lavori. Esclusivo.

Il palazzo trema, dipendenti, inservienti, portaborse e politici presi dal panico.

Come i vecchi che danno buoni consigli perché non possono più dare cattivo esempio, così è per i consiglieri regionali del FVG; almeno per Igor Gabrovec che in piena emergenza Virus aveva raggiunto l’aeroporto di Treviso. Quando è stata confermata la positività al Covid-19, i lavori d’aula sono stati sospesi e il consigliere regionale trasferito nel reparto infettivi dell’ospedale Cattinara di Trieste. Nella seduta di oggi, il consigliere della Slovenska Sktpnost pare sia entrato in contatto con Morettuzzo, Mazzolini, Bolzonello e Antonio Lippolis, potrebbero essere impestati. Stasera, forse ancora inconsapevole del probabile contagio, Bolzonello è stato notato allo stadio Friuli a seguire il Pordenone.

Si tratta del 14esimo caso di positività registrato in regione. C’è il rischio che tutta l’aula sia impestata e per questo motivo dovrà essere bonificata da cima a fondo. I consiglieri dovranno sottoporsi alla prova tampone.

l presidente del consiglio, il pericolante Zanin, ha disposto la sospensione dei lavori in programma per domani e dopodomani.