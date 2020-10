CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Il Friuli si ribella a Conte e agli storditi di palazzo Chigi. A Codroipo oltre 500 persone hanno manifestato pacificamente. Esclusivo.

Circa 500 persone hanno accolto l’invito della vulcanica Elisa dell’omonimo esercizio pubblico di Codroipo. Cittadini, esercenti, artigiani, ristoratori e gente comune ha pacificamente espresso solidarietà ai titolari degli esercizi pubblici della zona. Un successo insperato. Il Friuli non si piega a Conte. L’amministrazione comunale era presente al completo per testimoniare la vicinanza agli imprenditori. Una voce su tutte si è levata: “Le disposizioni sono il frutto di chi non capisce le dinamiche dei pubblici esercizi. Tornate a casa, inadeguati a guidare il paese”.

Dopo Trieste, Latisana, Cividale, Pordenone e altre località, anche il medio Friuli è sceso in piazza. Pacificamente. Ma ormai il livello di sopportazione è superato.