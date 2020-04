CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Il grillino Francesco Caria confronta i dati fra Veneto e Friuli. Siamo i peggiori d’Italia per sanitari contagiati. Lo conferma anche la senatrice Laura Stabile. Esclusivo

Francesco Caria, il grillino di Sedegliano (Ud) salito alla ribalta delle cronache per l’intervista rilasciata a Peter Gomez de “Il Fatto Quotidiano” in cui proponeva alla regione FVG l’acquisto di aspiratori e mascherine dalla Cina, compie una semplice comparazione di dati fra il FriuliVG e il Veneto rispetto al bestiale Corona Virus. La sua comparazione risulta coincidente anche con quella dell senatrice di Trieste Laura Stabile. Allarma, per il FVG, il dato del personale sanitario colpito dal virus: il 16% (257 persone, dato del 3 aprile), il più alto di tutta Italia. Ecco il resoconto e l’appendice della senarice Laura Stabile. Scrive il grillino Francesco Caria:

“Oggi, ho provato a fare una comparazione di dati, reperiti su internet, tra Regione Veneto e Friuli, in base ad abitanti ed estensione territoriale. Il risultato, secondo me è interessante…

Friuli: 1,2 milioni di abitanti.

Veneto: 4,9 milioni di abitanti.

Tamponi effettuati: (in FVG quasi la meta’ rispetto al Veneto):

In FVG 20.000 1,7% degli abitanti

In Veneto 126.000 2,6% degli abitanti

Deceduti sul totale abitanti (FVG quasi come il Veneto).

In FVG 136 0,0113 % degli abitanti

In Veneto 572 0,0116 % degli abitanti

Deceduti sul totale ricoverati -attuali + guariti- (il FVG peggio del Veneto).

FVG 136 su 681 = 20%

Veneto 572 su 3018 = 19%

Operatori sanitari positivi in FVG: 257 , il 16% dei positivi, il peggior dato d’Italia.

Siamo a livello del Veneto e non illudiamoci. Siamo tutti sulla stessa barca…

A questo punto, spero che i dati reperiti possano essere smentiti.

I dati vengono analizzati, in particolare sul fronte del personale sanitario, anche dalla senatrice Laura Stabile:

“L’aggiornamento dell’ Istituto Superiore di Sanità pubblicato il 3 aprile riporta per il Friuli Venezia Giulia 257 operatori contagiati, pari al 16,12 % delle infezioni diagnosticate in regione. In Lombardia la percentuale risulta del 14,24% in Veneto 8,83%, in Emilia Romagna 7,79% e in Liguria 6,62%. Il dato nazionale è 10657 operatori contagiati, pari al 10,02% dei contagi.

E’ importante tenere presente che questi dati sono incompleti e in continua fase di consolidamento, e possono risentire di distorsioni dovute a vari fattori (tempi di esecuzione dei tamponi, tempi di trasmissione dei dati, numero di tamponi eseguiti…)”.