CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Il lato positivo della peste: Vescovi e Arcivescovi sospendono le celebrazioni dei matrimoni in tutta la regione. C’è tempo per ripensarci. Esclusivo.

I Vescovi e gli Arcivescovi delle Diocesi e Arcidiocesi del Fvg hanno diffuso le disposizioni ministeriali che coinvolgono i luoghi di culto (Gorizia pubblicherà tra poco l’informativa). Fra le prescrizioni più restrittive vi sono quelle della celebrazione del mercoledì delle ceneri, la via Crucis, i funerali e soprattutto i matrimoni. Per ora, e fino a nuoive disposizioni di Fedriga, in Friuli Vg non ci si sposa. Rinviate tutte le celebrazioni. C’è tempo per il ripensamento. Ecco il dispaccio della Diocesi di Concordi-Pordenone:

A seguito delle disposizioni ministeriali e regionali circa l’emergenza Coronavirus (COVID 2019), in particolare rispetto alla necessità di evitare assembramenti di persone; in sintonia con le Chiese sorelle del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e in collegamento con le Autorità pubbliche, la Diocesi di Concordia-Pordenone quanto segue:

DISPONE PER TUTTO IL TERRITORIO DIOCESANO

FINO ALLE ORE 24.00 DI DOMENICA 1 MARZO 2020