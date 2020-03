CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Il Nord è più impestato del Sud. Ultimi aggiornamenti dal FVG. La situazione in Italia.

La Regione informa che i casi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia da ieri sono saliti a 22. Sono infatti 4 le ulteriori positività registrate nelle ultime ore dal Sistema sanitario regionale (Ssr). Al momento in regione si contano 5 casi a Trieste (di cui due ricoverati in ospedale), 12 a Udine (di cui due ricoverati in ospedale) e 5 a Gorizia. Le persone in condizione contumaciale sono 249, mentre i tamponi che hanno dato esito negativo sono 369.

Situazione in Italia:

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile, in Italia le persone risultate positive al test per il coronavirus sono finora 3.089: di queste, 107 sono morte, mentre 276 sono “guarite“. Le regioni più interessate continuano a essere Lombardia (1.497 casi positivi), Emilia-Romagna (516) e Veneto (345), ma sono molto significativi anche i dati provincia per provincia diffusi dalla Protezione Civile.

La provincia in cui finora ci sono stati più casi positivi al coronavirus – che non significa necessariamente la provincia con il numero reale più alto di contagiati – è quella di Lodi (559), dove si trova uno dei due focolai del virus, cioè la “zona rossa” che include tra gli altri il comune di Codogno. Seguono le province di Bergamo (423), Cremona (333), Piacenza (319), Padova (162), Milano (145), Brescia (127), Pavia (126) e Parma (115).

Per quanto riguarda le altre regioni, nelle Marche la provincia dove finora c’è stato il numero più alto di persone risultate positive al test per il coronavirus è quella di Pesaro, con 72 casi su 84 totali registrati nella regione. In Piemonte la provincia più colpita è Asti, con 41 positivi su 82 totali nella regione, seguita da Torino con 11 casi. La regione del Sud con più positivi è finora la Campania: 31, di cui 17 in provincia di Napoli.