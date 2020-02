CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Il primo morto in Italia si è verificato a Monselice in Veneto. Carogna, il virus che ci cambia la vita. Prevenzioni e precauzioni sul blogger.

Primo morto in Italia per il coronavirus: è un uomo di 77 anni a Monselice. L’uomo risultato positivo al Coronavirus è deceduto venerdì sera poco dopo le 22.45. Al momento sono quindici i contagiati in Lombardia, nel Lodigiano, e due in Veneto, nel Padovano.

Le notizie dei cointagi in provincia di Lodi (Lombardia) e i due in Veneto, hanno portato nuovo interesse e qualche apprensione per la crisi sanitaria legata al nuovo Coronavirus iniziata in Cina lo scorso anno e dove continua a concentrarsi la maggior parte dei casi e delle morti.

Prevenzione

Ridurre al minimo i contatti con le persone contagiose riduce il rischio di contrarre la COVID-19. Le buone pratiche igieniche da seguire sono le stesse consigliate per difendersi dall’influenza stagionale e altre malattie contagiose: lavarsi spesso le mani, non toccarsi il viso con le mani sporche, tossire e starnutire nell’incavo del gomito e non nel palmo delle mani, in modo da ridurre il rischio di trasferire per contatto il virus sulle superfici, se si è contagiosi.

Per ogni dubbio o per avere consigli è bene non farsi un’autodiagnosi su Internet, ma sentire un esperto. Una telefonata al proprio medico di famiglia è il primo passo per valutare la situazione e ricevere istruzioni su come gestirla.

Nel caso in cui i sintomi peggiorino rapidamente, è sconsigliato recarsi direttamente in ospedale o al pronto soccorso. Il consiglio è telefonare al 112 e illustrare la situazione, in modo che sia il personale sanitario a decidere come gestire l’eventuale emergenza. In questo modo si riduce anche il rischio di contagiare altre persone al proprio arrivo in ospedale, senza le dovute protezioni.

Il ministero della Salute ha inoltre messo a disposizione il numero 1500 per ricevere informazioni e consigli sul nuovo coronavirus.

C’è da preoccuparsi?

Con la salute naturalmente non si scherza, ma non bisogna nemmeno farsi inquietare troppo dalle notizie che da settimane leggiamo sul nuovo coronavirus.