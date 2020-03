CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Colloredo se ne sbatte iCoglioni delle circolari, invita a “Sospendere l’amuchina e a morire da eroi con la birra in mano”. Virus Esclusivo

Repubblica Libera di Colloredo di Monte Albano. Friuli. C’è un sindaco che spernacchia le ordinanze regionali e le prescrizioni di Fedriga e del vice presidente della regione, Riccardi. Il sindaco Luca Ovan ha organizzato la festa del 50esimo compleanno del suo amico Giorgio Degano di Fagagna. Nessuna prescrizione, nessuna precauzione, ma un solo irresponsabile invito da parte del primo cittadino: “Divieto di amuchina, e di mascherine. Qui si muore da eroi con la birra in mano”. Non è Tik Tok…, non è fiction, è tutto vero.

Eccoli in un locale pubblico di Colloredo (Ud) festeggiare insieme con altre decine di persone il lieto evento in barba alle distanze e alle ordinanze.