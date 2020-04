CarognaVirus Exxx…Polzive!!! In Friuli tamponi solo se hai soldi. Medici e infermieri alla canna del gas, la SalusService di Udine ti fa il Check up per 60 euri cash. Esclusivo

Se hai soldi, puoi fare un tampone immediatamente, dal lunedì al venerdì, costa 60 euri. Uno screening 40. Prevenzione e puoi scoprire, se hai soldi, se sei positivo o meno alla peste. E’ l’offerta della struttura sanitaria “SalusService” di Udine. Se non hai soldi, ciccia. Il futuro della Medicina Personalizzata e per soli ricchi è atterrata in Friuli. Ognuno di noi è diverso dall’altro.

Non passa giorno che grande stampa e tv esaltino, giustamente, il ruolo dei camici bianchi, corretto. Anche ieri su “Repubblica” il titolo era emblematico: “Se vinciamo è grazie a loro”, riferito ai sanitari. E giù i dati: dall’inizio dell’epidemia sono morti 69 medici, 23 infermieri e decine di operatori del 118. In questa emergenza, loro sono in prima linea, nelle corsie, nelle sale e nelle ambulanze, eppure se chiedono alcuni strumenti per difendersi dalla peste, viene risposto che devono aspettare.

Diverso il caso se hai soldi. Alla “Salus Service” di Udine, un check-up Covid-19 completo costa 60 euri. Uno screening di controllo Covid-19 (ripetibile dopo 7gg) costa 40 euri. In Friuli la sanità funziona così, se hai soldi puoi fare i tamponi e prendere e dovute precauzioni, in caso contrario ciccia. Devi attendere la distribuzione.