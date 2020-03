CarognaVirus Exxx…Polzive!!! In piena emergenza salute, a Udine si perdono in scartoffie burocratiche: per il lavoro agile fanno firmare determine e disciplinari singolarmente. La Regione asfalta i faticosi udinesi. In Veneto Zaia annuncia la distribuzione di due milioni di mascherine gratis. Esclusivo.

Udine nel caos più totale. Oltre al disordine amministrativo con i dirigenti in fuga dal palazzo, ora scoppia anche quello della disinfestazione. L’ISPRA informa che tutte le miscele utilizzate per la sanificazione degli ambienti urbani, devono essere preventivamente stabilite ed individuate…”.

Dirigenti in fuga e il palazzo nelle mani degli improvvisati. Del dirigente Londero non si hanno notizie da alcune settimane, la fenomena Contin alle prese coi disciplinari in smart working e il segretario Cipriano procede a Zig Zag.

Per utilizzare il personale in remoto da casa sarebbero sufficienti 20′, ma Udine nessuno sa come fare. Anzi, il procedimento viene reso ancora più complicato. Ecco la prova che giunge dal feudo leghista di Udine. Vista la direttiva del ministro della Pubblica Amministrazione del 25/2/2020 che disponeva la modalità di lavoro flessibile, a Palazzo D’Aronco si è provveduto ad applicare la circolare nel modo più farraginoso e borbonico si potesse concepire. Solo a Udine i dipendenti cui è stata data la facoltà di usufruire del lavoro agile, sono stati costretti a firmare un disciplinare singolo ed istruire una determina per l’inquadramento.

In regione, il 50% del personale in smart working si trova senza alcuna paturnia burocratica, rapidamente. Anzi i poveri lavoratori in smart working di Udine sono costretti ad aggiornare ogni giorno anche gli orari sulla piattaforma SSD. Ogni lavoratore una determina e un disciplinare, roba da ‘800.

Intanto dal Veneto arriva la risposta alle lungaggini burocratiche romane: il presidente Zaia ha annunciato la distribuzione di due milioni di mascherine gratis ai cittadini. Burocrazia zero.