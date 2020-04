CarognaVirus Exxx…Polzive!!! La comunità cinese generosa con Udine, donate 15mila mascherine. Ennesima figuradimerda del burino Fontanini: Impegna 8.400 euri per acquistare altre 1.200 mascherine da cosmononauta per sé. Paga Pantalone. Esclusivo.

Assurdo il silenzio dei meloniani, dei civici, dei tondiani (quelli si sa), quelli del misto e dei forzisti. Ma cosa farà Fontanini di tutte quelle mascherine (circa 6.000 ffp2…ffp3) che ha acquistato in questi giorni e che Pantalone ha pagato? Ma, oltre alle 1.000 ffp2, il sindaco si è rifornito di altre 200 dalla ditta LUCE S.R.L. di Udine (UD) per complessivi € 902,80 al prezzo di € 3,70 cadauna. Quindi, totale 8.400 €.

A memoria d’uomo, gli udinesi non avevano mai subìto un oltraggio così offensivo da parte di un primo cittadino. Volgare, irrispettoso, villano e indegno di guidare la città più elegante del Nord. Questo sindaco è peggio della peste, un burino leghista votato per sbaglio dai cittadini.

Oggi, l’ennesima prova e l’ennesima figura dimerda, atomica. La comunità cinese insediata a Udine per dimostrare affetto e riconoscenza verso i friulani, ha donato 15mila mascherine ai cittadini che prontamente il sindaco ha strumentalizzato per autoesaltarsi nel cafonalissimo show in protezione civile di mezz’ora fa. Nello stesso giorno ha disposto l‘acquisto di ulteriori 1.000 mascherine di ultima generazione da 7,50 euri cadauna per sé e i suoi lecchini. Totale 7,500 euri in capo a pantalone. La ditta che le fornisce è di Como. Ecco la determina.

“Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 18.02.2020 con cui è stato approvato il Piano dell’emergenza “Corona Virus” è emersa la necessità di procedere all’acquisto di DPI come meglio specificato nelle note e-mail. Determina n. 934 del 06/04/2020 Considerato che è stato acquisito il preventivo del 03.04.2020 emesso da SERISTAMPA S.R.L. – C.F. e P. IVA 01677780130 – via Cantoniga 11, Albate (CO) -per un totale netto di € 6.200,00 oltre a IVA 22% e quindi per complessivi € 7.564,00 per la fornitura di nr 1000 mascherine ffp2 al prezzo netto di € 6,20 cadauna”.

Queste le parole del sindaco per ringraziare la comunità cinese. Il Burino.

“Desidero ringraziare a nome di tutti gli udinesi la comunità di Xinyi che, su iniziativa della signora Fan Bing che da anni vive nella nostra città, ci ha donato 15mila mascherine per fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Un bel gesto di solidarietà che unisce ancora di più due popoli da sempre amici come sono quello cinese e quello friulano”. Quante mascherine hanno donato sindaco e giunta ai cittadini udinesi?